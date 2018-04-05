Немецкий суд выпустил Пучдемона на свободу под залог

Немецкий суд выпустил на свободу бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона под залог на время рассмотрения запроса об экстрадиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Политик будет находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, что в Каталонии 1 октября прошел незаконный референдум. По его результатам 27 октября парламент автономного сообщества провозгласил независимость от Испании . Указанные события вызвали недовольство Мадрида и повлекли за собой обвинения в адрес 25 каталонских политиков, 13 из которых инкриминировалось организация восстания. Девять политических деятелей в данной связи в настоящий момент были взяты под стражу и в настоящий момент находятся в испанских тюрьмах.