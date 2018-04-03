40-летний Александр Комшилов пропал в Нижегородской области

Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер», 24 марта, в субботу, взяв с собой мобильный телефон и паспорт, мужчина ушел из дома №36 по переулку Пионерский, но обратно не вернулся и на связь не выходил.

Рост пропавшего 176 см, у него среднее телосложение, темные короткие волосы и голубые глаза. У Александра согнут мизинец на правой руке.

В день исчезновения Александр был одет в черную куртку с капюшоном, темно-зеленый свитер, серую рубашку и синие джинсы.

На голове мужчины была шапка черного цвета, а на ногах обуты черные ботинки.

Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 8 (831) 291-51-51 волонтерам или по каналу связи «102» в полицию.