Ещё
40-летний Александр Комшилов пропал в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя

40-летний Александр Комшилов пропал в Нижегородской области 

Newsroom24 28 минут назад
Фото: Newsroom24
Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер», 24 марта, в субботу, взяв с собой мобильный телефон и паспорт, мужчина ушел из дома №36 по переулку Пионерский, но обратно не вернулся и на связь не выходил.
Рост пропавшего 176 см, у него среднее телосложение, темные короткие волосы и голубые глаза. У Александра согнут мизинец на правой руке.
В день исчезновения Александр был одет в черную куртку с капюшоном, темно-зеленый свитер, серую рубашку и синие джинсы.
На голове мужчины была шапка черного цвета, а на ногах обуты черные ботинки.
Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефону 8 (831) 291-51-51 волонтерам или по каналу связи «102» в полицию.
Напомним, 14-летняя пропавшая Виктория Чукавина найдена в Нижегородской области.
Newsroom24: последние новости
Инвестсовет при губернаторе приостановил работу в Нижегородской области Нижегородцам раскроют секреты машинного обучения Оба Сорокина покидают ряды депутатов Заксобрания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ146
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев461
Гребенщиков удивил признанием о Крыме34
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России618
ЧФ будет бороться с «украинским пиратством»205
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение