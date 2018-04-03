Ямальские археологи расскажут, зачем и из чего древние северяне делали доспехи 

Сегодня, 3 апреля, ямальские археологи участвуют в четвертой Всероссийской научной конференции «Человек и Север: антропология, археология, экология», организованной Тюменским научным центром Сибирского отделения РАН, Институтом проблем освоения Севера и Российским фондом фундаментальных исследований.
Форум собрал широкий круг экспертов и учёных гуманитарного и естественнонаучного направлений. Учёные из Салехарда представят серию сюжетов о древней и средневековой истории севера Западной Сибири и Ямала, реконструированной на основе изучения археологических памятников, — сообщает Научный центр изучения Арктики.
Старший научный сотрудник сектора археологии Центра изучения Арктики Андрей Гусев проинформирует учёное сообщество о результатах изучения фрагментов древних доспехов с памятника Усть-Полуй возрастом около двух тысяч лет. Доспехи сохранились в виде отдельных панцирных пластин, изготовленных из оленьего рога. Эти находки уникальны, так как такие изделия из органики мало где кроме Усть-Полуя сохранились. Общий облик доспехов учёным пока неизвестен. Разнообразие форм и орнаментов, по мнению Андрея Гусева, говорит, что изготовление таких воинских одеяний было устойчивой традицией для своего времени. По ряду признаков археолог делает вывод, что доспехи были изготовлены по собственной технологии мастеров Усть-Полуя, а не были заимствованы у других народов.
В докладе научного сотрудника Александра Гусева речь пойдет о находках, полученных в ходе исследования могильников средневекового некрополя Зелёный Яр, датированных VI-VIII и XIII-XIV веками. Учёный представит итоги осмысления важной роли, которая отводилась железным топорам и медным котлам в погребальном обряде. Использование этих предметов отражало важную мировоззренческую роль, которая отводилась им местным населением. Проведённый анализ указывает на глубокие корни этого обычая, просуществовавшего в том или ином виде вплоть до современности.
Старший научный сотрудник Андрей Плеханов представит в Тюмени первые итоги работ на многослойном памятнике Нгарка-Едётаяха 1 на юге полуострова Ямал. Археологи установили, что в древности люди посещали это место как минимум трижды: первоначально около Рождества Христова, и позднее в IV-VI и IX-XII веках. Андрей Плеханов расскажет об артефактах, характеризующих материальную культуру того времени. По словам учёного, весьма интересные сведения при раскопках удалось получить о повседневных занятиях местного населения, в частности обработке железа, которая осуществлялась здесь в один из поздних периодов. Был обнаружен прокалённый от высоких температур объект, а также шлаки, обломки глиняных сопел, и фрагменты стенок, что уверенно говорит о работе на этом месте временной кузницы. Возможно, часть найденных находок могла быть изготовлена здесь же, а часть унесена с собой. Этот аспект знаний средневекового населения ещё крайне слабо изучен, так что новые данные позволят заметно продвинуться в понимании того, как была устроена жизнь у древних ямальцев.