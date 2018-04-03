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В Чувашском заповеднике из-за долгой зимы сурки проснулись позже срока
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В Чувашском заповеднике из-за долгой зимы сурки проснулись позже срока 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: ИА Regnum
Сурки природного заповедника «Присурский» в Чувашии проснулись позже обычного из-за затянувшейся зимы, сообщается на сайте учреждения.
Обычно зверьки выходят из своих норок после зимней спячки во второй половине марта. Однако в этом году специалисты обнаружили первую раскрытую нору сурков только 30 марта.
Предполагается, что все семьи этих обитателей заповедника проснутся в течение 10 дней. Пока же раскрыто не более 20% от всех нор. Уже пробудившиеся сурки питаются снегом, прошлогодней травой, корешками и луковицами растений, сохранившимися под снегом.
«Пока еще многие семейные норы закупорены земляной пробкой, покрыты льдом и снегом. Весна запаздывает примерно на месяц. Да и трава едва начинает пробиваться на проталинах. Пока сохраняется сплошной снеговой покров, сурки отсиживаются в норах до лучших времен», — отмечают специалисты заповедника.
По данным пятилетней статистики, самое раннее пробуждение сурков было зафиксировано в 2017 году — 4 марта, а самое позднее — в 2001 году (10-15 апреля).
Фото:природный заповедник «Присурский»
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