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В Чувашии наступают «дни сурков»
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В Чувашии наступают «дни сурков» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ИА Regnum
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Присурском заповеднике в Чувашии проснулись сурки, сообщает официальный сайт заповедника.
Как уточняет старший научный сотрудник заповедника Миназым Рахматуллин, обнаружена раскрытая изнутри нора с признаками того, что животные проснулись после зимней спячки.
Однако самих сурков увидеть не удалось. В день появления они долго не задерживаются на поверхности.
Пока еще многие норы закупорены земляной пробкой, покрыты льдом и снегом. Появления всех животных произойдет, предположительно, в течение 10 дней.
По данным заповедника, самый поздний срок выхода сурков из зимней спячки наблюдался в 2001 году — 10-15 апреля. Среднее многолетнее время их выхода — 27 марта — 02 апреля. В прошлом году сурки в Присурском заповеднике начали просыпаться 4 марта.
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