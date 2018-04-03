Угарный газ мог стать причиной смерти многодетной семьи в Муроме

Фото с ресурса netsmol.ru В Муроме на улице Южной в МЧС обратилась многодетная мать. Ей и трем детям понадобилась помощь. Они отравились угарным газом.

Причиной послужила неисправная газовая колонка. Нестыковка трубы дымохода с колонкой послужила утечкой вредного дыма. Почему это случилось, пока не известно, но техническая проверка проводилась в прошлом году.

Из-за своевременного обращения к врачам тяжелых последствий для семьи удалось избежать и их быстро выписали из больницы.

Жилищная инспекция Мурома теперь выясняет обстоятельства произошедшего.