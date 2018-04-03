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Угарный газ мог стать причиной смерти многодетной семьи в Муроме
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Угарный газ мог стать причиной смерти многодетной семьи в Муроме 

ТВ-МИГ 32 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса netsmol.ru  В Муроме на улице Южной в МЧС обратилась многодетная мать. Ей и трем детям понадобилась помощь. Они отравились угарным газом.
Причиной послужила неисправная газовая колонка. Нестыковка трубы дымохода с колонкой послужила утечкой вредного дыма. Почему это случилось, пока не известно, но техническая проверка проводилась в прошлом году.
Из-за своевременного обращения к врачам тяжелых последствий для семьи удалось избежать и их быстро выписали из больницы.
Жилищная инспекция Мурома теперь выясняет обстоятельства произошедшего.
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