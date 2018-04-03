Петербуржцы почтили память жертв прошлогоднего теракта в метро

Жители Санкт‐Петербурга принесли цветы к станции метро «Технологический институт» в память о жертвах теракта, произошедшего 3 апреля 2017 года, передает РИА «Новости»

Ровно год назад на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Еще один теракт планировался на станции «Площадь Восстания», но его успели предотвратить.

Жертвами атаки стали 16 человек, включая смертника Акбаржона Джалилова

В день трагедии у выхода из «Технологического института» возник стихийный мемориал с красными гвоздиками. Сегодня с утра люди принесли еще больше цветов, а рядом с гвоздиками они положили белые хризантемы.

Немало букетов лежит и на скамейках, которые находятся на платформе станции у перехода на пересадку. Там же появились и памятные свечи.

В годовщину теракта в Петербурге пройдут и другие акции. Вечером в городе состоится концерт «Музыка против террора», на который пригласят волонтеров, сотрудников экстренных служб, родственников погибших и пострадавших.

Кроме того, администрация метрополитена презентует книгу памяти жертв теракта. По данным «Интерфакса», она состоит из 15 историй и воспоминаний о тех, чьи жизни были прерваны трагедией. Работа над ней велась несколько месяцев.

Спустя год после теракта СК объявил, что установлены все причастные к совершению преступления. Арестованы 11 человек, среди которых есть, заказчик, организатор и исполнители. Все они никогда не общались лично и поддерживали связь с помощью современных средств коммуникации.