Ещё
Петербуржцы почтили память жертв прошлогоднего теракта в метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петербуржцы почтили память жертв прошлогоднего теракта в метро 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жители Санкт‐Петербурга принесли цветы к станции метро «Технологический институт» в память о жертвах теракта, произошедшего 3 апреля 2017 года, передает РИА «Новости».
Ровно год назад на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Еще один теракт планировался на станции «Площадь Восстания», но его успели предотвратить.
Жертвами атаки стали 16 человек, включая смертника Акбаржона Джалилова.
В день трагедии у выхода из «Технологического института» возник стихийный мемориал с красными гвоздиками. Сегодня с утра люди принесли еще больше цветов, а рядом с гвоздиками они положили белые хризантемы.
Немало букетов лежит и на скамейках, которые находятся на платформе станции у перехода на пересадку. Там же появились и памятные свечи.
В годовщину теракта в Петербурге пройдут и другие акции. Вечером в городе состоится концерт «Музыка против террора», на который пригласят волонтеров, сотрудников экстренных служб, родственников погибших и пострадавших.
Кроме того, администрация метрополитена презентует книгу памяти жертв теракта. По данным «Интерфакса», она состоит из 15 историй и воспоминаний о тех, чьи жизни были прерваны трагедией. Работа над ней велась несколько месяцев.
Спустя год после теракта СК объявил, что установлены все причастные к совершению преступления. Арестованы 11 человек, среди которых есть, заказчик, организатор и исполнители. Все они никогда не общались лично и поддерживали связь с помощью современных средств коммуникации.
360tv.ru: последние новости
Дело Мухтара Гусенгаджиева: как актер, йог и рекордсмен книги Гиннеса стал осужденным педофилом Самец шимпанзе сбежал из краснодарского цирка и бродил по улице. ВИДЕО «Им будет стыдно»: отец Литвиненко оценил последствия действий Лондона по «делу Скрипаля»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей41
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя134
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт284
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами130
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ136
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение