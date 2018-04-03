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Граффити — это акт вандализма?
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Граффити — это акт вандализма? 

АиФ Красноярск 37 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Из года в год волонтёры очищают от граффити и других надписей скалы Столбов. Но меньше их не становится. Недавно был в заповеднике, даже снимал на видео, как вандалы рисуют. Как найти управу на хулиганов?
— Рисование граффити на территории заповедника «Столбы» квалифицируется как акт вандализма, причём не только является порчей государственного имущества, но и причиняет культурный и духовный вред обществу, — говорит юрист Анастасия Асадулина. — Если правонарушителя сняли на видеокамеру телефона или иного пишущего устройства, позволяющего установить личность, и будет установлена его вина, то ему придётся заплатить штраф до 40 тыс. рублей. То же преступление, совершённое группой людей, наказывается лишением свободы до трёх лет.
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