Граффити — это акт вандализма?

Из года в год волонтёры очищают от граффити и других надписей скалы Столбов. Но меньше их не становится. Недавно был в заповеднике, даже снимал на видео, как вандалы рисуют. Как найти управу на хулиганов?

— Рисование граффити на территории заповедника «Столбы» квалифицируется как акт вандализма, причём не только является порчей государственного имущества, но и причиняет культурный и духовный вред обществу, — говорит юрист Анастасия Асадулина. — Если правонарушителя сняли на видеокамеру телефона или иного пишущего устройства, позволяющего установить личность, и будет установлена его вина, то ему придётся заплатить штраф до 40 тыс. рублей. То же преступление, совершённое группой людей, наказывается лишением свободы до трёх лет.