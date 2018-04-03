В Иркутском районе ведутся работы по отводу воды от подтопленных дач

Спасатели ведут круглосуточные работы по сооружению дамбы в Иркутском районе для защиты 53 приусадебных участков от талой воды. В работах задействованы подразделение специализированной пожарно-спасательной части города Иркутска , коммунальные службы местной администрации.

За последние сутки было откачано 500 кубометров воды, возведено 200 метров насыпи из глины и песчано-гравийной смеси.

«В надзорные органы направлены материалы в отношении двух собственников земель, которые при строительстве частных домов нарушили систему водоотводных каналов, тем самым усугубив ситуацию, а в настоящее время препятствуют проведению работ по восстановлению дренажной системы», — отметил Нелюбов.

На случай паводковых осложнений, спасатели подготовили пункт временного размещения, вместимость которого более 500 человек. Работает телефон «горячей линии»: 8 (3952) 717-112, на который местные жители могут обращаться по вопросам оказания адресной помощи при подтоплении приусадебных участков.