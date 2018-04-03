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В Иркутском районе ведутся работы по отводу воды от подтопленных дач
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В Иркутском районе ведутся работы по отводу воды от подтопленных дач 

АиФ Иркутск 40 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Спасатели ведут круглосуточные работы по сооружению дамбы в Иркутском районе для защиты 53 приусадебных участков от талой воды. В работах задействованы подразделение специализированной пожарно-спасательной части города Иркутска, коммунальные службы местной администрации.
За последние сутки было откачано 500 кубометров воды, возведено 200 метров насыпи из глины и песчано-гравийной смеси.
Как прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов, при правительстве региона создана межведомственная комиссия, которая даст оценку действиям местной администрации по мероприятиям, проводимым в рамках подготовки к весеннему паводкоопасному периоду и безаварийному пропуску талых вод.
«В надзорные органы направлены материалы в отношении двух собственников земель, которые при строительстве частных домов нарушили систему водоотводных каналов, тем самым усугубив ситуацию, а в настоящее время препятствуют проведению работ по восстановлению дренажной системы», — отметил Нелюбов.
На случай паводковых осложнений, спасатели подготовили пункт временного размещения, вместимость которого более 500 человек. Работает телефон «горячей линии»: 8 (3952) 717-112, на который местные жители могут обращаться по вопросам оказания адресной помощи при подтоплении приусадебных участков.
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