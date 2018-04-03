Ещё
Руководитель регионального управления судебных приставов покинул свой пост
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя

Руководитель регионального управления судебных приставов покинул свой пост 

Волга Ньюс 39 минут назад
По данным источников Волга Ньюс, знакомых с ситуацией, Владимир Князев переведен на службу в одно из управлений центрального аппарата ФССП в конце января 2018 года.
Исполняющим обязанности руководителя регионального УФССП с 1 февраля 2018 г. является Денис Шильников. Свою карьеру он начал в 2008 г. в службе судебных приставов по Красноярскому краю, а в 2014 г. перешел на работу в Самарскую область на должность начальника межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам. Спустя недолгое время Денис Шильников был переведен на пост заместителя руководителя управления.
Напомним, Владимир Князев возглавлял управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области с ноября 2013 г., а до того занимал аналогичную должность в Красноярском крае.
Волга Ньюс: последние новости
В АО "Транснефть - Приволга" завершился второй тур Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" В Самаре может появиться памятник Пине Гофману "Тольяттиазот" привлек 180 млн евро на строительство агрегата карбамида
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ147
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев469
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»48
Гребенщиков удивил признанием о Крыме35
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России619
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение