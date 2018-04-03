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Главного судебного пристава Самарской области перевели на новую должность
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Главного судебного пристава Самарской области перевели на новую должность 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Руководитель регионального управления Федеральной службы судебных приставов Владимир Князев покинул свой пост. Об этом 63.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
— Владимира Князева переводят на другую должность. С 1 февраля его обязанности временно исполняет Денис Шильников, — пояснили представители УФССП по Самарской области.
Денис Шильников стал временным руководителем 1 февраля
Денис Шильников начал свою карьеру в 2008 году в Красноярском крае. В Самарскую область его перевели в 2014 году. В этом же году он стал заместителем руководителя регионального управления и заместителем главного судебного пристава 63 региона.
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