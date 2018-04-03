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В России усилят контроль над эксплуатирующими лифтами организациями
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В России усилят контроль над эксплуатирующими лифтами организациями 

Парламентская газета 35 минут назад
Фото: Парламентская газета
Организации, эксплуатирующие лифты, обяжут уведомлять Ростехнадзор о начале своей деятельности. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
По словам главы думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенёва, законопроект наделит организации, эксплуатирующие лифты, полномочиями по проведению периодических плановых проверок, что повысит уровень безопасности эксплуатации опасных объектов.
«Механизм решает вопрос контроля над указанными организациями без существенной нагрузки на должностных лиц надзорных органов», — сказал он.
Этот законопроект коснётся тех организаций, которые осуществляют монтаж, демонтаж, эксплуатацию лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов. Срок уведомления — в течение шести месяцев после дня вступления в силу закона.
Депутат отметил, что сегодня большинство несчастных случаев, которые происходят в результате неисправности лифтов, чаще всего связаны с отсутствием контроля над деятельностью по их эксплуатации.
«Законопроект не противоречит Договору о Евразийском экономическом союзе, и Комитет рекомендует Госдуме его к принятию во втором чтении», — отметил Владимир Гутенёв.
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