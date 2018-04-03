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Над обслуживающими лифты компаниями расширят контроль
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Над обслуживающими лифты компаниями расширят контроль 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Для организаций, эксплуатирующих лифты, установят требования по уведомительному порядку о начале своей деятельности в Ростехнадзор.
Это коснётся тех, кто осуществляет монтаж, демонтаж, эксплуатацию лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов. Срок уведомления — в течение шести месяцев после дня вступления в силу закона.
Автором законодательной инициативы выступило Правительство России.
Законопроект наделяет такие организации полномочиями по проведению периодических плановых проверок, что повысит уровень безопасности эксплуатации опасных объектов. Все эти нововведения планируется 3 апреля рассмотреть на пленарном заседании Государственной Думы.
Предлагаемый механизм позволит решить вопрос контроля над указанными организациями без существенной нагрузки на должностных лиц надзорных органов.
Авторы законопроекта поясняют, что в настоящее время несчастные случаи, которые связаны с эксплуатацией опасных объектов, чаще всего связаны с отсутствием контроля над деятельностью по их эксплуатации.
Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также не противоречит положениям иных международных договоров России.
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