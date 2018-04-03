Над обслуживающими лифты компаниями расширят контроль

Для организаций, эксплуатирующих лифты, установят требования по уведомительному порядку о начале своей деятельности в Ростехнадзор

Это коснётся тех, кто осуществляет монтаж, демонтаж, эксплуатацию лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов. Срок уведомления — в течение шести месяцев после дня вступления в силу закона.

Законопроект наделяет такие организации полномочиями по проведению периодических плановых проверок, что повысит уровень безопасности эксплуатации опасных объектов. Все эти нововведения планируется 3 апреля рассмотреть на пленарном заседании Государственной Думы

Предлагаемый механизм позволит решить вопрос контроля над указанными организациями без существенной нагрузки на должностных лиц надзорных органов.

Авторы законопроекта поясняют, что в настоящее время несчастные случаи, которые связаны с эксплуатацией опасных объектов, чаще всего связаны с отсутствием контроля над деятельностью по их эксплуатации.