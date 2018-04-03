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Госдума во втором чтении приняла проект об ужесточении контроля за лифтами
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Госдума во втором чтении приняла проект об ужесточении контроля за лифтами 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об уведомительном порядке начала деятельности организаций, эксплуатирующих лифты, траволаторы и эскалаторы.
Сейчас от фирм, занимающихся этой деятельностью, такого уведомления не требуется.
Законопроект устанавливает уведомительный порядок начала деятельности для организаций, осуществляющих монтаж, демонтаж, эксплуатацию, в том числе обслуживание и ремонт лифтов, подъемных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек, эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах).
Это должно позволить надзорным органам учитывать такие организации и проводить их плановые проверки с установленной законодательством периодичностью. В настоящее время, по данным Ростехнадзора, число таких организаций составляет около 1 тысячи.
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2018 года, а осуществляющие соответствующую деятельность организации в течение шести месяцев после этой даты обязаны уведомить об этом Ростехнадзор.
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