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Минэкологии РТ зовет на субботники: «Метлу бери — айда выходи!»
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Минэкологии РТ зовет на субботники: «Метлу бери — айда выходи!» 

Казанский Портал 43 минуты назад
Публикация от Министерство Экологии РТ (@ministerstvo_ecologiirt) 1 Апр 2018 в 6:56 PDT 1 апреля в Татарстане начался экологический двухмесячник. Как и в прошлом году, символом весенних субботников стал лебедь. Он обзавелся хэштегом #айдавыходи и слоганом «Метлу бери — айда выходи».
Присоединиться к экологической акции может любой желающий. Достаточно участвовать в субботниках. Еще можно снимать это на камеру и размещать в соцсетях с хэштегом #эковесна2018. Самые активные получат призы, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.
Мэрия надеется, что в субботниках примут участие 160 000 казанцев.
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