Ещё
В Госдуме прошло заседание рабочей группы по пожарной безопасности в ТРЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме прошло заседание рабочей группы по пожарной безопасности в ТРЦ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Госдуме состоялось заседание рабочей группы по разработке предложений в сфере обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, образованной после трагедии в Кемерово.
"Мы предполагаем приглашать на рабочую группу руководство профильных министерств, в том числе МЧС, Минстрой, другие ведомства, чтобы, по крайней мере, поинтересоваться, какие нужны изменения в закон с тем, чтобы безопасность пожарная и общая безопасность была на высоте, чтобы у нас не происходили такие серьёзные случаи, чтобы на каждое возгорание была моментальная реакция, и сразу появлялись средства пожаротушения, чтобы работала пожарная охрана, пожарная безопасность. Это всё вопросы, которые нам ещё предстоит решать, и что нужно ещё сделать со стороны депутатского корпуса, чтобы законы были более современные", — сказал журналистам по итогам заседания руководитель рабочей группы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
Он подчеркнул, что в Госдуме считают важным перед формированием списка предложений об изменении законодательства в области пожарной безопасности ознакомиться с результатами прокурорских проверок после трагедии в Кемерово.
"Очень важно нам получить информацию об итогах расследования уголовного дела. Нам интересна будет информация по итогам проверок, которые проводит прокуратура по заданию генерального прокурора. Мы разослали во все субъекты РФ поручения с просьбой, какие есть предложения от исполнительных органов, представительных органов субъектов федерации. И потом всё это вместе саккумулировать и доложить, какие мы хотим внести дополнительные предложения по совершенствованию действующего законодательства", — сказал депутат.
По его словам, также важное значение имеют предложения об изменении законодательства со стороны регионов.
"Многое зависит от того, какие выводы будут у следствия. Нам тоже важны они для того, чтобы (подготовить) более конкретные предложения, потому что основываться нужно на фактуре, которая имеется. После расследования, после прокурорских проверок, после получения информации из субъектов РФ, чтобы на них опереться", — отметил Пискарёв.
Парламентарий также остановился на ответственности бизнеса в вопросах пожарной безопасности.
"Хотим вместе провести работу также с представителями коммерческого сообщества, с тем, чтобы не исходила какая-то угроза, что мы собираемся очередные принимать меры, чтобы бизнес был у нас под давлением. Нет, об этом даже речи быть не может. Мы хотим… чтобы бизнес более ответственно подходил к вопросам безопасности", — заявил он.
РИА Новости: последние новости
Глава ОЗХО раскрыл детали анализа яда по "делу Скрипаля" Наташа Селезень перед гибелью махнула рукой из окна горящей "Зимней вишни" Племянница Скрипаля заявила, что хочет забрать его дочь из Британии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня10
Россия созвала Совбез ООН429
У России нашелся неожиданный защитник41
Трамп потребовал платы за Сирию120
В США нашли способ уничтожить супероружие России158
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение