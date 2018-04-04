В Госдуме прошло заседание рабочей группы по пожарной безопасности в ТРЦ

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости . В Госдуме состоялось заседание рабочей группы по разработке предложений в сфере обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, образованной после трагедии в Кемерово

"Мы предполагаем приглашать на рабочую группу руководство профильных министерств, в том числе МЧС Минстрой , другие ведомства, чтобы, по крайней мере, поинтересоваться, какие нужны изменения в закон с тем, чтобы безопасность пожарная и общая безопасность была на высоте, чтобы у нас не происходили такие серьёзные случаи, чтобы на каждое возгорание была моментальная реакция, и сразу появлялись средства пожаротушения, чтобы работала пожарная охрана, пожарная безопасность. Это всё вопросы, которые нам ещё предстоит решать, и что нужно ещё сделать со стороны депутатского корпуса, чтобы законы были более современные", — сказал журналистам по итогам заседания руководитель рабочей группы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв

Он подчеркнул, что в Госдуме считают важным перед формированием списка предложений об изменении законодательства в области пожарной безопасности ознакомиться с результатами прокурорских проверок после трагедии в Кемерово.

"Очень важно нам получить информацию об итогах расследования уголовного дела. Нам интересна будет информация по итогам проверок, которые проводит прокуратура по заданию генерального прокурора. Мы разослали во все субъекты РФ поручения с просьбой, какие есть предложения от исполнительных органов, представительных органов субъектов федерации. И потом всё это вместе саккумулировать и доложить, какие мы хотим внести дополнительные предложения по совершенствованию действующего законодательства", — сказал депутат.

По его словам, также важное значение имеют предложения об изменении законодательства со стороны регионов.

"Многое зависит от того, какие выводы будут у следствия. Нам тоже важны они для того, чтобы (подготовить) более конкретные предложения, потому что основываться нужно на фактуре, которая имеется. После расследования, после прокурорских проверок, после получения информации из субъектов РФ, чтобы на них опереться", — отметил Пискарёв.

Парламентарий также остановился на ответственности бизнеса в вопросах пожарной безопасности.

"Хотим вместе провести работу также с представителями коммерческого сообщества, с тем, чтобы не исходила какая-то угроза, что мы собираемся очередные принимать меры, чтобы бизнес был у нас под давлением. Нет, об этом даже речи быть не может. Мы хотим… чтобы бизнес более ответственно подходил к вопросам безопасности", — заявил он.