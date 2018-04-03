Во Владимирской области ловили недобросовестных рыбаков

Фото с ресурса moctu.ru Во Владимирской проходили рейды по выявлению незаконной ловли рыбы. Инспекторы отдела государственного контроля надзора и охраны водных биологических ресурсов выявили большое количество нарушений. На этот раз в браконьерские сети попали щука, налим, плотва и судак.

По сообщению Владимирского территориального отдела Росрыболовства , плановая проверка ловли рыбы в Оке и Клязьме; притоках реки Клязьма: Шерна, Киржач , Пекша, Колокша, Нерль Судогда , Уводь, Лух , Суворощь; притоках реки Ока: Гусь, Унжа, Ушна; озерах: Урвановское, Виша, Глушица, Свято, Каринское; водохранилище Глазовское выявила 16 нарушений. Во время рейда удалось задержать 9 браконьера и привлечь их к административной ответственности. Возбуждено 7 дел об административном правонарушении.

Всего браконьеры в марте выловили 21,4 килограмма рыбы. В списке пойманной рыбы 3 килограмма судака, 7 килограммов щуки, 3 килограмма плотвы и 8,4 килограмма налима.

У недобросовестных рыбаков изъято 17 единиц запрещенных орудий для ловли рыбы. Среди них — сетные орудия 4 штуки, 4 «вентеря», 9 «косынок».