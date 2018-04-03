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Во Владимирской области ловили недобросовестных рыбаков
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Во Владимирской области ловили недобросовестных рыбаков 

ТВ-МИГ 45 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса moctu.ru  Во Владимирской проходили рейды по выявлению незаконной ловли рыбы. Инспекторы отдела государственного контроля надзора и охраны водных биологических ресурсов выявили большое количество нарушений. На этот раз в браконьерские сети попали щука, налим, плотва и судак.
По сообщению Владимирского территориального отдела Росрыболовства, плановая проверка ловли рыбы в Оке и Клязьме; притоках реки Клязьма: Шерна, Киржач, Пекша, Колокша, Нерль, Судогда, Уводь, Лух, Суворощь; притоках реки Ока: Гусь, Унжа, Ушна; озерах: Урвановское, Виша, Глушица, Свято, Каринское; водохранилище Глазовское выявила 16 нарушений. Во время рейда удалось задержать 9 браконьера и привлечь их к административной ответственности. Возбуждено 7 дел об административном правонарушении.
Всего браконьеры в марте выловили 21,4 килограмма рыбы. В списке пойманной рыбы 3 килограмма судака, 7 килограммов щуки, 3 килограмма плотвы и 8,4 килограмма налима.
У недобросовестных рыбаков изъято 17 единиц запрещенных орудий для ловли рыбы. Среди них — сетные орудия 4 штуки, 4 «вентеря», 9 «косынок».
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