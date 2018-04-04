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«Персонализация управления ресурсами» ММК потребует более 120 миллионов
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«Персонализация управления ресурсами» ММК потребует более 120 миллионов 

Уралинформбюро 55 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В 2017 году на Магнитогорском металлургическом комбинате началось внедрение стратегической инициативы «Персонализация управления ресурсами». В ее рамках в цехах реализуется проект по организации учета затрат на уровне подразделений с выплатой поощрения самым экономным бригадам.
"Основная цель проекта — не столько сэкономить средства на энергоресурсах, а, в первую очередь, приблизить человека к оборудованию, дать работнику возможность почувствовать его личный вклад в работу, его важность и ответственность", — рассказывает главный специалист по инновациям научно-технического центра ММК Данила Целиканов.
Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ММК, наиболее успешно инициатива реализуется в листопрокатных цехах №№5 и 10, в доменном цехе и на Центральной электростанции. Суммарная экономия по ним составила около 77,7 миллиона рублей, сумма выплаченного вознаграждения — 1,5 миллиона рублей. В среднем за месяц удается «сберечь» 6,5 миллиона рублей, выплаты достигают порядка 140-150 тысяч рублей.
До конца 2018 года будут смонтированы узлы учета на руднике, рудообогатительной фабрике, в дробильно-обжиговом, сортовом цехах, ЭСПЦ, аглоцехе, ККЦ, кислородном цехе, в ЛПЦ №11, ТЭЦ. В 2019 году завершат внедрение стратегической инициативы на ККЦ, в цехе водоснабжения, в ЛПЦ №№4 и 8, в производстве металла с покрытием, в производстве толстого листа, энергоцехе, ПВЭС и в паросиловом цехе.
"По ряду причин не везде можно внедрить программу персонализации. Сложности возникают в основном с монтажом, с установкой приборов учета энергоресурсов. Тем не менее, в 2019 году, в соответствии с графиком, планируется завершить весь монтаж", — отмечает Д. Целиканов.
В текущем году на программу персонализации планируется потратить 50 миллионов рублей, в следующем — 72 миллиона. Средняя окупаемость оборудования составит примерно два-три года.
Программа персонализации является логическим продолжением и развитием системы учета энергоресурсов комбината, которая считается одной из лучших и совершенных в стране. Опыт магнитогорцев заинтересовал металлургические компании России и Украины.
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