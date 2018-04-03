Россиянам предложили придумать кличку леопарду из приморского заповедника 

В Приморье предложили выбрать имя дальневосточному леопарду. Акцию приурочили к шестилетию со дня образования национального парка «Земля леопарда». Сейчас большая кошка, чей возраст составляет 4-5 лет, знакома экологам под номером Leo 61F.
Каждый из подписчиков пяти популярных соцсетей может предложить свой вариант имени. Комиссия выберет пять наиболее популярных вариантов, после чего в группах соцсетей запустят голосование за лучшее имя.
Таким же способом в 2015 году получили свои имена сразу семь леопардов. По территории нацпарка сейчас бродят хищники с кличками, в частности, Крым, Сочи, Валера (в честь хоккеиста Валерия Харламова).
Leo 61F на данный момент обитает на юге парка и пока не имеет потомства, пишет Газета.ру.