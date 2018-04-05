Ещё
На Дальнем Востоке возросла численность особей дальневосточного леопарда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Дальнем Востоке возросла численность особей дальневосточного леопарда 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Зоологи национального парка насчитали более 80 взрослых особей и 19 котят.
По данным зоологов Нацпарка «Земля леопарда», в начале 2000 годов в дикой природе насчитывалось порядка 30 особей дальневосточного леопарда. Животные находились на грани вымирания.
После завершения данных фотомониторинга хищника за 2017 год, на территории парка насчитали 84 взрослых животных и 19 котят, 7 из которых — подростки.
По словам старшего научного сотрудника «Земли леопарда» Глеба Седаша, рост числа зафиксированных особей объясняется двумя факторами.
— Это расширение мониторинговой площади на территории национального парка, а также рост популяции хищника. В 2017 году количество мониторинговых станций было увеличено, но вместе с тем выросло и число кошек, отмеченных на существовавших ранее площадках. В частности, за время учета «сфотографировалось» немало из тех леопардов, которые в предыдущем году были котятами, — приводит его комментарий сайт нацпарка.
Как пояснили специалисты, фотомониторинг является основным способом фиксации численности дикой популяции дальневосточного леопарда. На территории национального парка — около 400 автоматических камер.
Кстати, в соцсетях Нацпарка выбирают имя самки дальневосточного леопарда под номером Leo 61F.
5 апреля нацпарку «Земля леопарда» будет 6 лет. В честь праздника мы решили дать вам возможность выбрать имя для самки дальневосточного леопарда под номером Leo 61F. Оставляйте свои варианты в комментариях. Мы выберем 5 из них, и затем вы сможете проголосовать за лучшее имя!✅ pic.twitter.com/nnI8f7zzCv
— Земля леопарда (@Leopard_land) 2 апреля 2018 г.
ПО ТЕМЕ
Зоологи впервые смогли записать «голос» дикого дальневосточного леопарда
У спасенного от браконьеров дальневосточного леопарда Николая может появиться потомство
МЕЖДУ ТЕМ  В Забайкальском крае возросла популяция исчезающего вида диких кошек — манулов
Зоологи нашли в Приморье уникального саблезубого оленя
Среднеазиатская овчарка подружилась с котенком леопарда
Вечерняя Москва: последние новости
Трудовые патенты выгодны мигрантам и работодателям Чистый четверг: как прожить его правильно, что нужно делать и чего нельзя делать категорически Ольза Бузова примет участие в шоу по поиску мужа
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон «нашел» место производства «Новичка» в России16
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение380
На пляже Таиланда нашли «Чужого»39
Сколько денег нужно для «нормальной жизни» в РФ105
Новый облик Леонтьева удивил Интернет32
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Армия
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение