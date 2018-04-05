На Дальнем Востоке возросла численность особей дальневосточного леопарда

Зоологи национального парка насчитали более 80 взрослых особей и 19 котят.

По данным зоологов Нацпарка «Земля леопарда», в начале 2000 годов в дикой природе насчитывалось порядка 30 особей дальневосточного леопарда. Животные находились на грани вымирания.

После завершения данных фотомониторинга хищника за 2017 год, на территории парка насчитали 84 взрослых животных и 19 котят, 7 из которых — подростки.

По словам старшего научного сотрудника «Земли леопарда» Глеба Седаша, рост числа зафиксированных особей объясняется двумя факторами.

— Это расширение мониторинговой площади на территории национального парка, а также рост популяции хищника. В 2017 году количество мониторинговых станций было увеличено, но вместе с тем выросло и число кошек, отмеченных на существовавших ранее площадках. В частности, за время учета «сфотографировалось» немало из тех леопардов, которые в предыдущем году были котятами, — приводит его комментарий сайт нацпарка.

Как пояснили специалисты, фотомониторинг является основным способом фиксации численности дикой популяции дальневосточного леопарда. На территории национального парка — около 400 автоматических камер.

Кстати, в соцсетях Нацпарка выбирают имя самки дальневосточного леопарда под номером Leo 61F.

5 апреля нацпарку «Земля леопарда» будет 6 лет. В честь праздника мы решили дать вам возможность выбрать имя для самки дальневосточного леопарда под номером Leo 61F. Оставляйте свои варианты в комментариях. Мы выберем 5 из них, и затем вы сможете проголосовать за лучшее имя!✅ pic.twitter.com/nnI8f7zzCv

— Земля леопарда (@Leopard_land) 2 апреля 2018 г.

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