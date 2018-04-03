NAS или облако: выбираем хранилище данных для дома

Для того, чтобы выбрать тот вариант хранения информации, который удобен именно вам, необходимо четко представлять себе, какой объем данных у вас имеется, какого плана эти данные, собираетесь ли вы ими делиться с внешним миром или же они останутся для индивидуального и семейного использования. Ответив на все эти вопросы, а также разобравшись в том, каковы плюсы и минусы NAS и облака, вы сможете принять решение вполне осознанно. А данная статья вам в этом поможет. Сходства и различия NAS — это «сетевое хранилище», которое подключено к вашей домашней сети и находится непосредственно дома.

Облачное хранилище — на самом деле, просто арендуемое пространство на чужом сервере. Если упростить до предела, то в этом случае вы сохраняете свои данные на другом компьютере.

К оборудованию вашего NAS у вас есть прямой доступ, что может быть как минусом, так и плюсом. Хорошо то, что вы точно знаете, где хранятся данные — у вас дома. С другой стороны, вы сами отвечаете за обслуживание и безопасность, в частности, за обновления программного обеспечения и всевозможные поломки. Конечно, риски потери данных можно предупредить с помощью дублирующих дисков, но если жесткий диск NAS выйдет из строя, то издержки грозят именно вам.

Единственное, что вы можете сделать, чтобы защитить облачное хранилище, — это выбор безопасного пароля и сохранение его в тайне. Все остальное находится в сфере ответственности вашего провайдера. Даже вышедшие из строя жесткие диски не станут для вас проблемой, так как провайдер облака должен иметь несколько резервных копий данных. Скорее всего, вы даже не заметите, что у вашего хостера были какие-то проблемы. И все же вы не полностью защищены от потери данных: большинство поставщиков облачных серверов не могут гарантировать, что информация не будет потеряна.

Использование NAS имеет смысл, если вы хотите хранить свои данные в домашней сети таким образом, чтобы получать доступ к одним и тем же файлам с нескольких устройств. Скорость соединения и передачи обычно зависит только от скорости внутри домашней сети. Многие производители решений NAS также предоставляют возможность доступа к файлам через интернет. В этом случае скорость зависит от характеристик домашнего интернета.

В облаке же данные хранятся вне домашней сети, но обычно параллельно сохраняются на жестком диске вашего домашнего компьютера и синхронизируются в процессе изменений. Однако это приводит к более высокому потреблению ресурсов. В частности, это значит, что в облаке находится только резервная копия данных, которые, как ни крути, занимают место на жестком диске домашней машины. К плюсам облака обычно относят доступ к файлам через интернет, но это также связано с высоким потреблением ресурсов.

Если вдруг вам потребуется больше памяти, чем дает домашняя система NAS, можно просто прикупить более вместительный жесткий диск. Это может стоить дороже, чем покупка дополнительного объема для хранения в облаке, причем никаких других затрат, кроме финансовых, в этом случае от вас не потребуется — все происходит автоматически, в магазин идти не надо. Немного о важном Ключевое различие между NAS и облаком заключается в следующем: NAS-устройство — это физическое хранилище с жесткими дисками, подключенными к вашей сети. Данные хранятся у Вас дома и, следовательно, опасность, что они попадут в чужие руки, ниже. Однако поставщики облачных хранилищ хранят данные на серверах, точное местоположение которых неизвестно. Кроме того, обычно эти данных распределены между различными серверами.

Покупка системы NAS означает чаще всего однократные расходы, тогда как при хранении данных в облаке принято вводить абонентскую плату. Поэтому возникает вопрос: что дешевле? Время жизни системы NAS трудно предсказать, но обычно оно оценивается в 3-5 лет. Итак, вычислите стоимость той же мощности в облаке в течение примерно трех лет и сравните ее со стоимостью NAS. Для хранения больших объемов данных обычно выгоднее покупка NAS.

Правильный выбор решения для хранения данных также основан на цели использования того или другого решения: если у вас большой объем данных и вы хотите получать к ним доступ с нескольких устройств из одной сети, то, безусловно, лучше приобрести NAS. Также для потоковой передачи фильмов в домашней сети лучше использовать именно такой способ хранения. Тем не менее, облачное хранилище имеет то преимущество, что вы можете получать доступ и предоставлять доступ к своим файлам из любой точки с одинаковой скоростью, не ограничиваясь домашней сетью.

Если вам важна безопасность своих данных, то оба варианта более или менее надежны. При приобретении NAS следует обратить внимание на покупку устройства как минимум с двумя жесткими дисками, которые могут быть зеркалированы. Фото: pixabay.com Сколько HDD установлено в вашем NAS-сервере? 1 2 4 У меня нет NAS-сервера Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Тест и обзор NAS-системы Synology DS218: надежно, как Synology

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