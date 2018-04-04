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В Киргизии задержали топ-менеджера, отвечавшего за модернизацию ТЭЦ
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В Киргизии задержали топ-менеджера, отвечавшего за модернизацию ТЭЦ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 4 апр — РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал исполнительного директора группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека ОАО «Электрические станции» Темирлана Бримкулова в рамках расследования крупной аварии на теплоцентрали столицы Киргизии, из-за которой без тепла в разгар зимних холодов остались сотни тысяч жителей города, сообщает в среду пресс-служба ГКНБ страны.
Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы республики произошла 26 января во время аномальных морозов, когда температура опустилась на 20 градусов ниже климатической нормы. При попытке запустить дополнительные котлоагрегаты произошла еще одна авария. Нормальный режим теплоснабжения столицы республики удалось восстановить только 2 февраля. Ранее ГКНБ арестовал бывшего первого заместителя генерального директора крупнейшей государственной компании «Электрические станции» Бердибека Боркоева. В среду спецслужба сообщила об аресте директора компании Узака Кыдырбаева.
"Второго апреля ГКНБ возбуждено уголовное дело в отношении отдельных служащих ТЭЦ Бишкека, ОАО «Электрические станции», ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания». В рамках уголовного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих организаций» Уголовного кодекса, задержан исполнительный директор группы по управлению модернизацией ТЭЦ Бишкека ОАО «Электрические станции» Т. Бримкулов", — сообщает пресс-служба. По ее данным, Бримкулов помещен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ Киргизии.
После аварии на стратегическом объекте Бишкека в Киргизии разразился крупный скандал по поводу модернизации ТЭЦ, которая была проведена на средства китайского кредита. Стоимость модернизации, которую выполнила китайская компания TBEA, составила 386 миллионов долларов. Модернизированные котлы теплоцентрали были торжественно сданы в эксплуатацию в сентябре прошлого года.
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