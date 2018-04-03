В Ханты-Мансийске в тринадцатый раз состоялся «Диалог цивилизаций»

Участниками городского образовательного фестиваля старшеклассников «Диалог цивилизаций» в этом году стали более 150 учащихся из всех общеобразовательных учреждений города.

Школы на мероприятии были представлены командами в формате «кабинета министров независимого государства». Каждая из них имела свое название, герб, флаг и девиз, а школьники в роли первых лиц на четыре дня погрузились в атмосферу непрерывной политической борьбы и макроэкономических процессов.

В ходе политико-правовой социально-экономической игры, которая лежит в основе «Диалога цивилизаций», хантымансийские старшеклассники в зависимости от выбранных ролей старались улучшить показатели своего государства в каждом из семи тематических блоков. Так, министры финансов в течение четырех игровых экономических лет работали над повышением уровня благосостояния населения и доходов государства с помощью развития технологий и различных производств. Их миссия: грамотно распределять государственный бюджет, выгодно инвестировать «БАРы» (игровая валюта), а также эффективно расходовать и торговать имеющимися ресурсами. По итогам «Диалога цивилизаций» самый высокий уровень благосостояния населения среди девяти «стран-участниц» сумели показать премьер министр и министр финансов государства «Спутник» из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», которые были отмечены дипломами фестиваля как «государство с самым высоким уровнем благосостояния».

Кульминационным моментом фестиваля стали выборы кандидата на пост спикера городского парламента старшеклассников. Стоит отметить, что отношение к организации этого процесса у игротехников и участников самое серьезное. Деятельность политико-правового блока практически полностью копирует все этапы подготовки к реальным выборам, начиная от создания предвыборных программ и политической агитации за представителей своих государств и заканчивая волеизъявлением участников фестиваля, процедурой распечатывания урны для голосования и подсчетом голосов, за которым пристально следят наблюдатели. В результате выборов спикером городского парламента старшеклассников стала Анастасия Еранкина, кандидат от государства «Аквилония», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Ю. Г.». Её победа была уверенной, поскольку девушка набрала почти в два раза больше голосов, чем ее ближайшие конкуренты.

Команда блок «Проектирование» представила авторский проект фестиваля по теме: «молодежные инновации, как вектор развития города». В результате вниманию жюри было предложено 10 проектов, три из которых получили поддержку Администрации города Ханты-Мансийска

Всего старшеклассники города за четырехдневный период приняли участие в различных образовательных программах, в том числе в мастер-классах, конференциях, презентациях проектов, спортивно-туристских стартах и других. Более подробно о ходе фестиваля можно было узнать с помощью средств массовой информации, среди которых ежедневная газета, радиопрограмма, видеодневники и официальная группа в соцсети «ВКонтакте». Организаторами фестиваля выступили МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества».