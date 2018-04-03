Первая женщина — пилот санавиации: «Тяжело, когда помочь уже нельзя»

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Первая в Москве и, возможно, единственная в России женщина — пилот санитарной авиации Екатерина Орешникова работает в Московском авиационном центре (МАЦ), чьи экипажи каждый день поднимаются в воздух, чтобы доставить медиков в отдаленные районы столицы и спасти чью-то жизнь. РИА Новости рассказывает, как пилот-спасатель осознала свое призвание, как боролась за него и что больше всего ценит в этой профессии.

Если бы не «Ночные ведьмы»

Пока мы готовимся к интервью, коллеги Екатерины Орешниковой предупреждают, что ее экипаж сейчас находится на дежурстве и если поступит вызов, то мы мгновенно сворачиваемся. Советуют отнестись к этому серьезно, потому что будет дорога каждая секунда, а Екатерина строже многих мужчин в МАЦ.

Ее экипаж — второй на очереди, одновременно в Москве дежурят три санитарных вертолета.

Вообще-то она должна была стать учителем истории. В школе ей легче всего давались гуманитарные предметы — и вопрос был почти решенным.

"Родители одобрили мой выбор. Хотя мой папа, авиационный инженер, готовил вертолеты к полетам, он очень редко брал меня на аэродром — лишь в самом раннем детстве. Наверное, потому, что знал, как тяжело девчонкам на вертолетах. Он мне таких трудностей не желал. И все сделал, чтобы отгородить меня от этого", — говорит она.

Но однажды Екатерина посмотрела фильм «В небе ночные ведьмы».

"Это про женщин-летчиц, летавших в войну на самолетах У-2. Они побороли свой страх и совершили нечто невозможное, это меня поразило", — продолжает она. С тех пор Екатерина знала, что точно окажется в небе, но сразу решила для себя: только в гражданской авиации.

От аэроклуба ДОСААФ до санитарной авиации

Однако добиться задуманного было не так просто. Для девушек небо тогда, перед самым развалом СССР, было практически закрыто: в профильное училище брали только тех, кто уже налетал первые часы в аэроклубах. Причем это еще ничего не гарантировало — отбор был жесточайший.

"В то время девчонки могли летать лишь в аэроклубах, как спортсмены, — объясняет Екатерина. — Лучшим давали направление от аэроклуба в Запорожское летное училище ДОСААФ, единственное официально принимавшее девочек на обучение в качестве пилотов-профессионалов. Учились мы на вертолете Ми-2". При поступлении, вспоминает она, девушкам, в отличие от молодых людей, надо было сдавать технику пилотирования.

Получив диплом, Орешникова переучилась на Ми-8. Летала на пассажирских линиях. «Но когда образовалась авиация МЧС , я поняла, что мне туда», — говорит летчица.

В МЧС Екатерина проработала с 1999 по 2015 год, вылетала на чрезвычайные ситуации в разных регионах России и за рубежом. Потом перешла в санитарную авиацию Московского авиационного центра (МАЦ), который относится к столичному департаменту по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Сейчас у нее уже более 3,5 тысячи часов налета. Управляет Екатерина медицинской версией вертолета ВК117С 2 (Eurocopter).

Женщина-пилот в санитарной авиации Екатерина ОрешниковаЕкатерина Орешникова

Тысячи вылетов и ни одной потери

За время существования МАЦ авиамедицинские бригады санитарных вертолетов оказали помощь более чем пяти тысячам пациентов и не потеряли в воздухе ни одного человека.

"У нас максимально отлаженная система вылета на задание и медицинской помощи, — объясняет Орешникова. — Машины готовит опытный инженерно-технический состав. С нами летают отличные врачи. Они занимаются пациентом и на земле, и внутри вертолета".

В этот момент приходит вызов. Взлетает первый вертолет. Нам объясняют, что в ТиНАО потребовалась срочная помощь пациенту с коронарной сердечной недостаточностью. Туда, в Новую Москву, летают часто. После присоединения новых территорий к столице на экипажах санитарной авиации особая ответственность за округ, где нет больниц, принимающих сердечников. Также вертолеты часто вызывают на ДТП, особенно если пострадали дети.

Настроение Екатерины немного меняется, заметно некоторое напряжение, ведь следующий вызов — ее. В прошлое дежурство, говорит она, вылетали дважды, но оба раза на месте выяснялось, что состояние пациента улучшилось и срочная госпитализация не требуется. «Это был хороший день. Лучше бывает, только если вообще нет вылетов. Тогда мы говорим: сегодня все живы и здоровы!» — рассказывает Екатерина.

"Самое тяжелое — ты прилетаешь, а помочь уже нельзя, — признается летчица. — И дети, конечно. Постоянно приходится быть свидетелем того, как жизнь человека вдруг резко меняется".

Первая женщина-пилот санитарной авиации\: «Тяжело, когда помочь уже нельзя»Первая женщина — пилот санитарной авиации: «Тяжело, когда помочь уже нельзя»

Порой бывает страшно. «Я не знаю ни одного летающего или просто ходящего по земле человека, которому бы не бывало страшно хотя бы раз в жизни. Это нормальное человеческое чувство. Другой вопрос — как человек борется со страхом и какие решения принимает», — рассуждает Орешникова.

"Каждый вылет — определенный риск, — продолжает она. — Москва — многомиллионный мегаполис, здесь много проводов, узкие улицы, зеваки. Люди часто стараются подойти поближе к вертолету с мобильными телефонами. Это опасно".

ертолет экстренной медицинской помощи на месте происшествия в Москве

Работа не для случайных людей

Почему девушки не идут в профессиональные летчики? Екатерина предполагает, что это связано со сложностями, которые страна переживала в 1990-е годы.

"После того как я выпустилась, возник очень большой перерыв вообще с наборами в летные училища, были проблемы государственного масштаба. Девушек-спортсменов много, но чтобы дойти до профессионального пилота, нужно преодолеть очень сложный путь", — говорит она.

Поэтому в санитарной авиации, как и в авиации вообще, не бывает случайных людей. «Остаются те, кто отдает всю свою жизнь этому делу», — уверена летчица.

Дочка ее по стопам матери не пошла, хотя Екатерина не возражала бы против этого.

"Она — гуманитарий, будет учителем русского языка и литературы. Если бы она стала пилотом, я бы тоже была очень рада. Но главное, чтобы ей нравилось то, чем она занимается, чтобы она нашла свое место в жизни. Я поддержу любое ее достойное решение", — подчеркивает Екатерина.

И тут нас прерывают. Вызов: на Подольском шоссе — ДТП. По предварительной информации, пострадал ребенок, поэтому начинаются сборы, и через несколько минут вертолет под командованием Орешниковой уже в воздухе. На борту машины — два аппарата искусственной вентиляции легких, два инфузомата для точной дозировки препаратов, дефибриллятор, которым можно пользоваться даже на лету, баллоны с кислородом и многое другое. За полчаса санитарный вертолет достигнет любой, даже самой труднодоступной точки Москвы.