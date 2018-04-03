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Магическая тайна «One Direction»? Почему Зейну Малику и Лиам Пейну не везет в любви
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Магическая тайна «One Direction»? Почему Зейну Малику и Лиам Пейну не везет в любви 

Popcake.tv 53 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Сразу два экс-солиста One Зейн Малик и Лиам Пейн в этом месяце лишились своих вторых половинок. От Зейна ушла Джиджи Хадид, от Лиама ушла Шерил Коул. Этим вопросом задались журналисты издания People. Почему же самым красивым парням мирового шоу-бизнеса так не везет в любви и личной жизни?
Репортеры обратились к психологу-экстрасенсу в Лондоне, которая сделала шокирующее заключение. По мнению эксперта, Зейн и Лиам стали жертвами своей же популярности у девочек-подростков. Якобы энергия любви и мыслеформы фанаток так сильно воздействуют на энергетические поля артистов, что те, просто не могут с ней справиться. Как же всё сложно…. Вот что говорит эксперт
«Каждая вторая поклонница мечтает стать девушкой Зейна и Лиама, мысленно они жаждут, чтобы их кумиры были одинокими и достались только им. Джиджи и Шерил просто не выдержали энергетического давления от популярности своих вторых половинок. Это можно назвать проклятием One» — поделилась психолог Дебора Свит.
Тем не менее эктрасенс была настроена позитивна и заявила. Это еще не финал в личной жизни обоих. Экстрасенс подтвердила. Зейн Малик и Джиджи Хадид, Лиам Пейн и Шерил Коул сойдутся и будут вместе. Не знаем, в какой магический шар смотрела парапсихолог, но мы тоже в это верим.
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