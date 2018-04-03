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Штрафы, собранные за нарушение ПДД, пойдут на региональные дороги
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Штрафы, собранные за нарушение ПДД, пойдут на региональные дороги 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
С 1 января 2019 года региональные бюджеты дорожных фондов будут получать средства, собранные в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), в том числе зафиксированные в автоматическом режиме камерами.
Это необходимо для того, чтобы в субъектах Федерации было проще строить и реконструировать местные автодороги, считают в Минтрансе, которое и разработало соответствующий законопроект. 3 апреля планирует рассмотреть на пленарном заседании Госдума.
Инициатива была подготовлена во исполнение принятых решений на двух заседаниях президиума Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог 8 октября 2014 года и 14 марта 2016 года.
Деньги будут поступать в региональные дорожные фонды, то есть тратить их можно будет только на содержание, ремонт и строительство дорог. Сейчас они идут в бюджет субъекта, а регион может отправить их в дорожный фонд или распорядиться средствами по своему усмотрению.
Новации должны увеличить объёмы дорожных фондов и поспособствовать повышению безопасности дорожного движения. «В 2016 году регионы получили всего 60 млрд рублей штрафов за нарушение ПДД», — сказано в пояснительной записке к документу.
В ходе его разработки Минтранс отказался от идеи отправлять в дорожные фонды доходы регионов от платных парковок на автодорогах общего пользования, а также штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
Поддерживает и считает инициативу справедливой первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он уверен, что собранные за нарушение ПДД штрафы давно стали способом пополнения региональных бюджетов, они входят в доходную часть казны и ими закрывают бюджетные дыры.
Депутат также считает, что региональные власти будут против предложенных изменений.
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