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С 2019 года дорожные фонды будут пополняться штрафами за нарушение ПДД
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С 2019 года дорожные фонды будут пополняться штрафами за нарушение ПДД 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
С января 2019 года региональные бюджеты дорожных фондов будут получать средства, собранные в виде штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий законопроект 3 апреля Госдума приняла в первом чтении.
Автором инициативы выступил Минтранс, который считает, что благодаря этой мере в регионах будет проще строить и реконструировать местные автодороги.
Средства будут поступать в региональные дорожные фонды, то есть тратить их можно будет только на содержание, ремонт и строительство дорог.
В настоящее время деньги, полученные в виде штрафов, направляются в бюджет субъекта Федерации, а регион уже может отправить их в дорожный фонд или распорядиться средствами по своему усмотрению.
«В 2016 году регионы получили всего 60 млрд рублей штрафов за нарушение ПДД», — сказано в пояснительной записке к документу.
Инициативу считает справедливой первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он подчеркнул, что собранные за нарушение ПДД штрафы давно стали способом пополнения региональных бюджетов и ими закрывают бюджетные дыры.
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