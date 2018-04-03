С 2019 года дорожные фонды будут пополняться штрафами за нарушение ПДД

С января 2019 года региональные бюджеты дорожных фондов будут получать средства, собранные в виде штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий законопроект 3 апреля Госдума приняла в первом чтении.

Автором инициативы выступил Минтранс , который считает, что благодаря этой мере в регионах будет проще строить и реконструировать местные автодороги.

Средства будут поступать в региональные дорожные фонды, то есть тратить их можно будет только на содержание, ремонт и строительство дорог.

В настоящее время деньги, полученные в виде штрафов, направляются в бюджет субъекта Федерации, а регион уже может отправить их в дорожный фонд или распорядиться средствами по своему усмотрению.

«В 2016 году регионы получили всего 60 млрд рублей штрафов за нарушение ПДД», — сказано в пояснительной записке к документу.