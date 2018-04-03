Браконьер на Кубани незаконно выловил 200 килограмм рыбы на 50 тысяч рублей

В Краснодарском кране пограничники задержали жителя Ейского района. Улов браконьера на четверть состоял из судака, который с начала нынешнего года, согласно региональным Правилам рыболовства, запрещен к вылову, сообщает пресс-служба ведовства.

Напоминаем, что в Чувашии браконьер застрелил трех прикормленных кабанов.

Незаконный промысле 24-летний мужчина осуществлял в Ейском лимане около местного нерестово-вырастного хозяйства. Так, житель прибрежного района установил вброд лимана лессовые сети, а глубокой ночью вернулся забрать улов. В результате им было поймано более 450 экземпляров тарани и свыше 150 особей судака. Общий вес добытой рыбы превысил 200 килограммов. Сейчас на браконьера завели административное производство.