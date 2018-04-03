Консерваторию в Екатеринбурге отреставрируют за 22 миллиона рублей

На реставрацию консерватории в Екатеринбурге из федерального бюджета выделят 22,5 млн рублей. Эти деньги пойдут только на разработку проектной документации, об этом сообщает во вторник, 3 апреля, «АиФ-Урал»

Федеральная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации запустила на портале госзакупок конкурс на поиск подрядчика, который займется разработкой проектной документации для реставрации здания консвератории в Екатеринбурге, на проспекте Ленина,26. Для этих целей из федерального бюджета выделят 22,5 млн рублей.

Как отмечается в документации, работы будут разделены на два этапа: первый из них закончится 24 сентября 2018 года. К этому времени подрядчик должен будет провести предварительные работы, комплексные научные исследования и подготовить проект реставрации и приспособления с заключением историк-культурной экспертизы. Ко второму этапу, который завершится 26 ноября, победителю конкурса предстоит согласовать документацию в органах охраны объектов культурного наследия, подготовить проектно-сметную документацию и провести ее экспертизу. Госконтракт будет действовать до 10 декабря.

На подготовительном этапе подрядчик должен будет составить акты технического состояния и утраты первоначального облика здания, вынести предварительное инженерное заключение, подготовить программу научно-проектных работ и зафикисровать на фотографиях текущее состояние здания.

Подрядчика определят 3 мая в Москве

Отметим, что здание консерватории — одно из старейших в Екатеринбурге, оно было построено еще в 1736-1741 годах. Разработкой проекта занимался заводской архитектор Иоганн фон Баннер. Первоначально здание было построено на голландский манер, однако позднее — в 1833-1835 годах третий этаж был надстроен, а фасады переделаны по проекту архитектора М. П. Малахова. Тогда объект приобрел форму классицизма.