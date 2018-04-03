Квитанции с корректировкой за тепло начнут приходить на следующей неделе

Здесь жители оплачивают за тепло равномерно в течение года по утверждённому нормативу.

Оставшиеся 1400 многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, исправно работавшими круглый год, получат квитанции с перерасчетом платы за отопление, начисленной в 2017 году.

Напомним, что согласно федеральному законодательству, для домов, оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, корректировка платы за отопление происходит на основании показаний общедомовых счетчиков по итогам предыдущего года. В течение 2017 года плата за отопление начислялась, исходя из фактического среднемесячного потребления тепловой энергии в 2016 году.

По данным приборов учета, среднемесячное потребление для различных домов в Оренбурге , в зависимости от их характеристик, составляло в 2016 году от 0,007 до 0,033 гигакалории на квадратный метр в месяц. На основании этих данных и начислялась плата за отопление в 2017 году. Фактическое же потребление за 2017 год колеблются по Оренбургу от 0,008 до 0,033 гигакалории на квадратный метр в месяц.

Квитанции с «минусовой» корректировкой придут жителям домов, которые в 2017 году потребили меньше тепловой энергии, чем в 2016. Таких домов в Оренбурге 651.

Жители 740 домов, которые в 2017 году потребили больше тепла, чем в 2016 году, должны будут доплатить.

Если в мартовской квитанции плата за отопление, с учётом корректировки по итогам 2017 года, превысит 25% от суммы, начисленной за аналогичный период прошлого года, то в соответствии с Правилами оказания коммунальных услуг, жители имеют право на предоставление рассрочки на срок до 12 месяцев.

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