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160 килограмм байкальского омуля изъяли в Слюдянке у иркутянина
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160 килограмм байкальского омуля изъяли в Слюдянке у иркутянина 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Сотрудники стационарного поста ДПС в Слюдянке, во время досмотра автомобиля выявили перевозку незаконно добытого омуля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Рыба перевозилась из Бурятии в Иркутск. Всего в багажнике авто было обнаружено 160 килограмм омуля в мешках. Перевозчиком оказался 53-летний иркутянин. Груз задержан до выяснения обстоятельств, мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа по ч.2 ст.12.3 КоАП РФ в связи с управлением транспортным средством без документов, предусмотренных Правилами дорожного движения.
Сотрудники полиции Слюдянскому району проводят проверку, которая должна выявить каналы сбыта рыбы и тех, для кого предназначался данный груз.
Напомним, запрет на вылов, промышленную добычу и реализацию байкальского омуля действует с 1 октября 2017 года. За нарушение запрета предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
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