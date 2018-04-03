Красноярску нужны молодые экскурсоводы 

Красноярский центр путешественников ищет молодых экскурсоводов на лето, сообщают в мэрии.
К кандидату на вакансию предъявляются следующие требования: возраст от 18 до 30 лет, активная жизненная позиция, желание расти и развиваться. Центр предлагает официальное трудоустройство и оплачиваемую практику.
«Гид-экскурсовод проекта — это очень интересная и ответственная работа, мы ждём кандидатов, способных работать в команде», — отметил исполняющий обязанности директора молодёжного центра Владимир Лебедев.
Получить дополнительную информацию о проекте «Лето в Красноярске», а также уточнить условия работы можно по телефону: 227-92-01.