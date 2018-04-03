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Клещи начали нападать на россиян в 24 регионах
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Клещи начали нападать на россиян в 24 регионах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
На сегодняшний день служба зафиксировала 450 пострадавших от укусов клещей в 24 субъектах РФ. Случаев заболеваний, передающихся при укусах клещей, пока не зарегистрировано.
Специалисты советуют защищаться от клещей, для этого нужно носить одежду, плотно прилегающую к телу и максимально закрывающую его, а также использовать репелленты. После прогулки необходимо осмотреть себя и домашних животных на предмет присасывания клещей.
Как писала «Русская планета», Россельхознадзор вернул белорусскому поставщику 18 тонн картофеля. Основанием для этого послужило то, что при проверке выяснило истинное происхождение картофеля — он оказался не белорусским, а египетским. Об этом свидетельствовала маркировка на части упаковок.
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