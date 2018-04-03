Клещи начали нападать на россиян в 24 регионах

На сегодняшний день служба зафиксировала 450 пострадавших от укусов клещей в 24 субъектах РФ . Случаев заболеваний, передающихся при укусах клещей, пока не зарегистрировано.

Специалисты советуют защищаться от клещей, для этого нужно носить одежду, плотно прилегающую к телу и максимально закрывающую его, а также использовать репелленты. После прогулки необходимо осмотреть себя и домашних животных на предмет присасывания клещей.