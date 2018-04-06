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В руководстве силовых и экстренных ведомств произошли кадровые перестановки
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В руководстве силовых и экстренных ведомств произошли кадровые перестановки 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно указу президента, от должностей освобождены 11 генералов из МВД, Федеральной службы исполнения наказаний, Следственного комитета и МЧС. В частности, речь о руководителях управлений СКР в Красноярском крае, Свердловской, Белгородской, Пензенской и Псковской областях. В отставку отправлены министр внутренних дел и начальник управления службы исполнения наказаний по Удмуртии. Должности также лишился замначальника ГИБДД.
Во второй части документа — новые назначения. Так, повышение по службе получил Александр Лавров, который расследовал дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Он назначен следователем по особо важным делам. О причинах перестановок не сообщается.
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