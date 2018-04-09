Глава свердловского следственного комитета высказался о своей отставке

«Уважаемые коллеги! Мной принято решение оставить службу в органах Следственного комитета России в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Выражаю благодарность и признательность руководству региона, прокуратуры , суда, силовых и правоохранительных ведомств — всем тем, с кем мы выполняли поставленные задачи по обеспечению правопорядка на территории области и защите прав граждан», — приводятся слова Владимира Задорина на сайте регионального следственного комитета.

Отметим, что до этого Владимира Задорина уже остраняли от службы. Это было связано с делом «Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий», руководителя которого подозревали в невыплате заработной платы, мошенничестве и сокрытии средств, подлежащих уплате в виде налогов. Следователи знали о проблеме, но не видели перспектив для ее решения. Тогда в ситуацию вмешался Владимир Путин, а руководителя регионального следственного комитета Владимира Задорина временно отстранили от дел.