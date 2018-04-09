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Глава свердловского следственного комитета высказался о своей отставке
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Глава свердловского следственного комитета высказался о своей отставке 

АиФ Урал 45 минут назад
Фото: АиФ Урал
Руководитель СУ СК по Свердловской области Владимир Задорин высказался о своей отставке. В минувшую пятницу Владимир Путин подписал указ об отстранении от дел генерал-лейтенанта юстиции, об этом сообщает в понедельник, 9 апреля, «АиФ-Урал».
«Уважаемые коллеги! Мной принято решение оставить службу в органах Следственного комитета России в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. Выражаю благодарность и признательность руководству региона, прокуратуры, суда, силовых и правоохранительных ведомств — всем тем, с кем мы выполняли поставленные задачи по обеспечению правопорядка на территории области и защите прав граждан», — приводятся слова Владимира Задорина на сайте регионального следственного комитета.
Отметим, что до этого Владимира Задорина уже остраняли от службы. Это было связано с делом «Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий», руководителя которого подозревали в невыплате заработной платы, мошенничестве и сокрытии средств, подлежащих уплате в виде налогов. Следователи знали о проблеме, но не видели перспектив для ее решения. Тогда в ситуацию вмешался Владимир Путин, а руководителя регионального следственного комитета Владимира Задорина временно отстранили от дел.
Напомним, 6 февраля Владимир Путин подписал указ об отстранении от дел еще одного высокопоставленного уральского силовика. Своих полномочий лишился начальник уральского юридического института МВД РФ, генерал-майор Александр Гук. Информация о том, что он может покинуть пост, появилась еще в 2017 году. Продление контракта с Гуком было под вопросом из-за задержания руководителя продовольственной службы института МВД Александра Незолы, претензии к которому были связаны с возможным взятничеством или растратой.
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