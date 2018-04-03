Суд 9 апреля рассмотрит апелляцию на приговор по делу о крушении траулера «Дальний Восток»

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 3 апреля. / ТАСС /. Сахалинский областной суд 9 апреля рассмотрит апелляцию на приговор суда первой инстанции по делу о крушении в Охотском море большого автономного морозильного траулера «Дальний Восток», в результате которого погибли 69 человек. Об этом ТАСС сообщили в облсуде.

"Заседание назначено на 9 апреля в 15:20 местного времени (7:20 мск)", — сказала собеседница агентства.

Суд Южно-Сахалинска в ноябре 2017 года назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти лет восьми месяцев до шести лет шести месяцев.