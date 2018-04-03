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Суд 9 апреля рассмотрит апелляцию на приговор по делу о крушении траулера «Дальний Восток»
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Суд 9 апреля рассмотрит апелляцию на приговор по делу о крушении траулера «Дальний Восток» 

ТАСС 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Сахалинский областной суд 9 апреля рассмотрит апелляцию на приговор суда первой инстанции по делу о крушении в Охотском море большого автономного морозильного траулера «Дальний Восток», в результате которого погибли 69 человек. Об этом ТАСС сообщили в облсуде.
"Заседание назначено на 9 апреля в 15:20 местного времени (7:20 мск)", — сказала собеседница агентства.
Суд Южно-Сахалинска в ноябре 2017 года назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти лет восьми месяцев до шести лет шести месяцев.
Траулер затонул 2 апреля 2015 года в Охотском море в 250 км южнее Магадана. Судно приписано к порту Невельск (Сахалинская область), судовладелец ООО «Магеллан». На его борту находились 132 человека, из которых спаслись 63.
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