Глава Новосибирской области внезапно приехал в поликлинику и нашел очереди

"Он отметил очевидные недостатки: очереди, нестабильная работа call-центра. В частности, глава региона поставил задачу проанализировать сбои в работе call-центра, сложности дозвона для пациентов. Андрей Травников потребовал оперативно решить этот вопрос. Кроме того, он обратил внимание и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой на недопустимость очередей в клинико-диагностической лаборатории", — говорится в сообщении.

Глава региона считает, что для решения этих проблем есть все ресурсы, важно решить организационные моменты.

Травников пообещал проводить подобные внеплановые проверки объектов социальной сферы Новосибирской области.