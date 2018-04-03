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Глава Новосибирской области внезапно приехал в поликлинику и нашел очереди
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Глава Новосибирской области внезапно приехал в поликлинику и нашел очереди 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Газета.Ru
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников внепланово проверил работу поликлиники в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте правительства области.
"Он отметил очевидные недостатки: очереди, нестабильная работа call-центра. В частности, глава региона поставил задачу проанализировать сбои в работе call-центра, сложности дозвона для пациентов. Андрей Травников потребовал оперативно решить этот вопрос. Кроме того, он обратил внимание и.о. министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой на недопустимость очередей в клинико-диагностической лаборатории", — говорится в сообщении.
Глава региона считает, что для решения этих проблем есть все ресурсы, важно решить организационные моменты.
Травников пообещал проводить подобные внеплановые проверки объектов социальной сферы Новосибирской области.
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