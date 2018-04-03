Новый китайский авианосец пойдет на испытания в этом месяце

Авианосец Народно-освободительной армии Китая отправится на ходовые испытания уже в апреле. Это второй подобный корабль в местных ВМС и первый, который был полностью разработан и построен в КНР. Поэтому, по данным издания South China Morning Post, выход в море будет сопровождаться торжественной церемонией. Возможно, его приурочат к шестьдесят девятой годовщине военно-морских сил НОАК. Хотя многое будет зависеть от прилива и уровня воды, уточняют журналисты.

Известно о новом китайском авианосце пока немного. На основе анализа фотографий специалисты делают вывод, что корабль очень напоминает советские авианесущие крейсеры проекта 1143, в частности, российского «Адмирала Кузнецова». Разве что немного изменены пропорции командной надстройки или «острова». В остальном размеры очень похожи: длина — около 300 метров, ширина — примерно 70 метров, водоизмещение — более 50 тысяч тонн.