Ежемесячно более 100 зауральцев страдают из-за укусов животных

С начала 2018 года в медицинские учреждения области по поводу укусов животными обратилось 308 человек, что на 15,8% меньше, чем в 2017 году за этот же период.

Из общего числа укушенных 4 человека (1,3%) пострадали от нападения дикими животными, что на уровне 2017 года, когда также пострадало 4 человека.

По данным ветеринарной службы Курганской области за январь-февраль 2018 года подтверждено бешенство у одного животного (енотовидная собака) из 14 обследованных (7%).

Так, по информации пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Курганской области, 04 января 2018г. в село Глядянское забежала енотовидная собака, которая при попытке ее погладить укусила двух жительниц села 2006 и 1979 года рождения. В селе проведены карантинные мероприятия. В рамках мероприятий обеспечены подворные (поквартирные) обходы для проверки условий содержания животных, выявления больных и подозрительных на заболевание бешенством животных. Проведены подворные обходы для выявления лиц, нуждающихся в получении специфического антирабического лечения. Организован отлов безнадзорных животных; обеспечивается исполнение запрета беспривязного содержания животных. Организованы мероприятия по снижению численности диких плотоядных животных на территории и вокруг указанных населенных пунктов. Среди населения организована разъяснительная работа по вопросам профилактики бешенства. Пострадавшие получили необходимое лечение.

Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Курганской области напоминает, что для профилактики бешенства необходимо прививать домашних животных — собак и кошек. Если прививки собакам проводятся в обязательном порядке, то о кошках хозяева забывают. Все хозяева собак должны соблюдать правила содержания и выгула домашних животных. Население должно прививать своих питомцев, а для уменьшения числа укусов выводить своих животных на поводке и в намордниках.