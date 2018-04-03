Администрация Уфы планирует вернуть землю с долгостроем муниципалитету

Власти республиканской столицы обратили внимание на долгострой, стоящий в центре города. За десятиэтажным зданием на Кирова 43/2 намерены следить, чтобы не допустить несчастных случаев.

На объекте прошло совещание с главой районной администрации и представителями республиканских комитетов по стройнадзору, гражданской защите и профилактике правонарушений. Власти города заметили, что долгострой даже не огорожен, в заброшенное здание может проникнуть всякий желающий.

— Глава администрации предложил включить этот объект в маршрут патрулирования сотрудников Управления общественной безопасности по Кировскому району. — Сообщили в пресс-службе администрации города. — А представители Управления земельных и имущественных отношений предложили расторгнуть с недобросовестным застройщиком договор аренды земли.