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Администрация Уфы планирует вернуть землю с долгостроем муниципалитету
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Администрация Уфы планирует вернуть землю с долгостроем муниципалитету 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Власти республиканской столицы обратили внимание на долгострой, стоящий в центре города. За десятиэтажным зданием на Кирова 43/2 намерены следить, чтобы не допустить несчастных случаев.
На объекте прошло совещание с главой районной администрации и представителями республиканских комитетов по стройнадзору, гражданской защите и профилактике правонарушений. Власти города заметили, что долгострой даже не огорожен, в заброшенное здание может проникнуть всякий желающий.
— Глава администрации предложил включить этот объект в маршрут патрулирования сотрудников Управления общественной безопасности по Кировскому району. — Сообщили в пресс-службе администрации города. — А представители Управления земельных и имущественных отношений предложили расторгнуть с недобросовестным застройщиком договор аренды земли.
В этом здании нашли тело пропавшей студентки Гузель Газетдиновой. Девушку искали несколько недель, она, как считают следователи, могла покончить с собой. А в Кировском районном суде в конце марта вынесли приговор мошенникам-бизнесменам, которые обманули дольщиков этого дома на 307 миллионов рублей. С деньгами мужчины сбежали на Кипр.
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