Для инвалидов Ленобласти создадут более тысячи рабочих мест

Люди с ограниченными возможностями, проживающие в Ленобласти , смогут без проблем устроиться на малые предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Квоты на рабочие места для людей с ограниченными возможностями в Ленинградской области увеличат благодаря законопроекту, который одобрил губернатор Александр Дрозденко

Уточняется, что благодаря квоте инвалиды смогут устроиться на малые предприятия, где работают от 35 человек. В крупных организациях сотрудников с ограниченными возможностями должно быть не менее 3%, следует из документа.

Средства на реализацию программы выделят из областного бюджета. Субсидии составят около 500 тыс. рублей.