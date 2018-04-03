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Для инвалидов Ленобласти создадут более тысячи рабочих мест
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Для инвалидов Ленобласти создадут более тысячи рабочих мест 

Ivyborg.ru 1 час назад
Люди с ограниченными возможностями, проживающие в Ленобласти, смогут без проблем устроиться на малые предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Квоты на рабочие места для людей с ограниченными возможностями в Ленинградской области увеличат благодаря законопроекту, который одобрил губернатор Александр Дрозденко.
Уточняется, что благодаря квоте инвалиды смогут устроиться на малые предприятия, где работают от 35 человек. В крупных организациях сотрудников с ограниченными возможностями должно быть не менее 3%, следует из документа.
Средства на реализацию программы выделят из областного бюджета. Субсидии составят около 500 тыс. рублей.
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