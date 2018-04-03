Синоптики рассказали, когда в Ленобласти потеплеет до плюс десяти

Синоптики обещают жителям Ленинградской области и петербуржцам потепление уже к концу текущей недели. Как передает Гидрометцентр РФ, в воскресенье в Петербурге и Ленобласти ожидается +10 градусов.

Температура будет повышаться постепенно. Так, в понедельник, 2 апреля, столбик термометра поднимется до +5 градусов. Начало недели будет дождливым, говорят синоптики. Во вторник, 3 апреля, температура упадет до +3 градусов. Зато уже в среду, 4 апреля, дождь прекратится, а столбик термометра покажет снова +5 градусов.

В четверг, 5 апреля, в Петербурге и Ленобласти ожидается +9 градусов, возможны осадки. Такая же погода, скорее всего, будет и в пятницу, 6 апреля. В субботу, 7 апреля ненадолго появится солнце, синоптики обещают +9. В воскресенье, 8 апреля, в городе будет +10.