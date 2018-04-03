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Пользователей Сети попросили придумать имя для леопарда
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Пользователей Сети попросили придумать имя для леопарда 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае объявили конкурс на имя для молодой самки леопарда. Акцию решили устроить по случаю шестилетия заповедника, сообщили в пресс-службе парка.
В настоящее время «удивительно грациозную кошку, очаровывающую своим стройным силуэтом» зовут Leo 61F. Ей около четырех-пяти лет, она живет на юге парка и пока не имеет потомства.
Чтобы предложить свой вариант для обитательницы «Земли леопарда», нужно быть подписанным на группу парка в Instagram, Twitter, Facebook, «ВКонтакте» или «Одноклассниках». Имена нужно писать в комментариях под сообщением о Leo 61 °F.
На втором этапе акции будут отобраны пять наиболее популярных вариантов, после чего в группах соцсетей будет запущено голосование за лучшее имя  — пресс-служба парка.
Самка, которой пользователи Сети будут выбирать имя, впервые попала в фотоловушку в 2015 году. А совсем недавно камера сняла камчатскую росомаху. Автоматический аппарат поймал ее у термального ручья во впадине вулкана Узон. По словам ученых, днем росомаху запечатлеть очень сложно, и обычно это происходит по ночам.
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