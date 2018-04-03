Подросток, поджегший спящего знакомого на «вписке», осужден в Нижнем

Ленинский районный суд вынес приговор подростку, который обвинялся умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом корреспонденту агентства нвоостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Как сообщалось ранее, преступление было совершено летом 2017 года в квартире одного из домов в Ленинском районе на так называемой «вписке».

Когда 17-летний юноша уснул, то ему измазали лицо и шею зеленкой. Один из присутствующих, взяв баллончик с дезодорантом и зажигалку, горящей огненной струей сжег уснувшему половину волос. Затем присутствовавшие остригли часть волос машинкой для стрижки. После этого «зеленый» парень уехал домой, где шокировал своим видом мать.

Позднее юноша увидел в соцсети видеоролик с надругательством над собой, выложенный кем-то из участников. В итоге он все рассказал родителям, и личность шутника с баллончиком установили.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ и выплаты пострадавшему 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, поджег спящего «зеленого» знакомого на «вписке» в Нижнем Новгороде.