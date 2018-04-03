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Мэр Пензы поручил дорожникам откачать воду и заделать ямы на дорогах
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Мэр Пензы поручил дорожникам откачать воду и заделать ямы на дорогах 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В понедельник, 2 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел очередное заседание паводковой комиссии. В ходе обсуждения первоочередных задач были определены улицы, где скопление воды может достигнуть критического предела. Полученные оперативные данные помогли грамотно распределить бригады и спецтехнику по откачке талых вод, сообщает пресс-служба мэрии.
Обращаясь к главам районных администраций, Виктор Кувайцев обратил внимание на необходимость взаимодействия с жителями частного сектора. Нужно обратиться к горожанам, чтобы люди приняли меры по отводу воды от своих домовладений, используя насосы, создавая навалы. При этом градоначальник отметил, что кроме, откачки воды, требуется принять меры для начала ямочного ремонта улично-дорожной сети.
«Ситуация сложная, но общими усилиями, уверен, мы справимся. Сейчас нужно откачать воду и провести ямочный ремонт, обеспечив проходимость транспорта, личного и общественного, чтобы колеса не отваливались. Затем, подрядчики приступят к основному ремонту дорожного полотна», — резюмировал Виктор Кувайцев.
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