Мэр Пензы поручил дорожникам откачать воду и заделать ямы на дорогах

В понедельник, 2 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел очередное заседание паводковой комиссии. В ходе обсуждения первоочередных задач были определены улицы, где скопление воды может достигнуть критического предела. Полученные оперативные данные помогли грамотно распределить бригады и спецтехнику по откачке талых вод, сообщает пресс-служба мэрии.

Обращаясь к главам районных администраций, Виктор Кувайцев обратил внимание на необходимость взаимодействия с жителями частного сектора. Нужно обратиться к горожанам, чтобы люди приняли меры по отводу воды от своих домовладений, используя насосы, создавая навалы. При этом градоначальник отметил, что кроме, откачки воды, требуется принять меры для начала ямочного ремонта улично-дорожной сети.

«Ситуация сложная, но общими усилиями, уверен, мы справимся. Сейчас нужно откачать воду и провести ямочный ремонт, обеспечив проходимость транспорта, личного и общественного, чтобы колеса не отваливались. Затем, подрядчики приступят к основному ремонту дорожного полотна», — резюмировал Виктор Кувайцев.