В Соль-Илецке активно готовятся к паводку

Соль-Илецке начались активные мероприятия по предупреждению последствий паводка.

В связи с этим местные дорожники уже демонтировали понтонный мост на реке Урал близ села Покровка. Когда река вернётся в своё русло, его восстановят.

Ивановке. Несколько ранее были проведены необходимые мероприятия по сохранению безопасности в населенных пунктах, которые, вероятнее всего, из-за паводков будут «отрезаны» от райцентра. Речь идет о Покровке, Троицке

На данный момент в целях безопасности в горбольницу Соль-Илецка доставлены беременный женщины, а также пациенты, требующие особого ухода. В магазины завезли все продукты питания, в сельхозпредприятиях имеется необходимый запас горючего. Населению рассказали о правилах поведения в период паводка.

Сейчас на территории дежурят два пожарных расчета с необходимым запасом топлива и другие заинтересованные службы. Все противопаводковые мероприятия выполняются четко по графику.