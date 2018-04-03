В погоне за славой. Как депутаты из Башкирии делают себе имя на сенсациях

Нередко наши депутаты делают заявления на грани фола. И чаще всего именно это, а не их рутинная законодательная работа становится предметом внимания общественности. Парламентарии из Башкирии здесь тоже не отстают от коллег.

Против Ленина и Сталина

15 марта спикер башкирского парламента Константин Толкачёв сообщил, что в комиссию совета законодателей по вопросам обеспечения национальной безопасности и противодействия коррупции, которую он возглавляет, пришел на рассмотрение проект федерального закона «О запрете увековечения памяти Сталина», подготовленный заксобранием Санкт-Петербурга . В нём предлагается запретить любое изображение вождя и его упоминание в топонимах.

«Лично я не вижу острой необходимости в принятии подобного закона, — высказался наш руководитель. — Не вижу вокруг бросающейся в глаза сталинизации. В то же время допускаю, что такая точка зрения имеет право на существование. Поэтому хотел бы обсудить необходимость подобного запрета».

Здесь же можно вспомнить неожиданный пост в социальной сети в августе 2017 года, где он высказался о нашумевшем баттле между Гнойным и Оксимироном.

Убрать мумию

В середине февраля со своей запретительной инициативой, заработав упоминания в прессе, отличился депутат от Башкирии в Госдуме либерал-демократ Иван Сухарев . По его мнению, те актеры, которые плохо высказываются о своей стране, не имеют права сниматься в кинолентах на деньги налогоплательщиков. Он подготовил запрос на имя Владимира Мединского , в котором просит министра культуры России не задействовать в фильмах артистов с антироссийскими взглядами. Инициатива возникла сразу после нашумевшего интервью актёра Алексея Серебрякова , где он утверждал, что национальной идеей в России остаются «сила, наглость и хамство».

Ещё раньше, в апреле 2017 года, наш земляк оказался среди группы депутатов, которые подготовили поправки в закон «О погребении и похоронном деле». Авторы инициативы предлагали дополнить закон отдельным пунктом, что «перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина)».

«Россия не Древний Египет , и неправильно, что у нас в центре столицы лежит мумия. Кроме того, напомню, что Ленин все же был христианином, он венчался с Крупской, — говорил тогда Иван Сухарев.

Превысил лимит

В начале февраля общественности стало известно, что госдумовцу Ильдару Бикбаеву отказали в возмещении из федерального бюджета дополнительных расходов на транспортное обслуживание. Он превысил почти в два раза установленный российским парламентом лимит в 830 тыс. рублей.

Оказалось, что ездит слуга народа по Башкирии на приемы и встречи с избирателями на автомобиле премиум-класса Audi Q7.

«Это проблема данного региона, там всем депутатам Госдумы дают такие автомобили. Это достаточно дорогое авто, за его использование потом выставляются сумасшедшие счета, с чем сталкивался и представитель от нашей фракции Иван Сухарев, здесь нет вины парламентариев», — заявил в оправдание коллег вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев

Всегда заметны

«Госсобрание РБ, как активист законодательных инициатив, давно завоевало признание на федеральном уровне, и здесь нет ничего удивительного, — считает политолог Дмитрий Казанцев. — Многие предложения отличаются как юридической проработанностью, так и социальной составляющей, поэтому они и находят поддержку в стенах Госдумы. Например, инициатива по упрощению процедуры выдачи маткапитала сегодня очень актуальна и носит практический характер, особенно для улучшения демографической ситуации в стране.

С другой стороны, некоторые депутаты больше похожи на шоуменов, чем на государственных деятелей. Они инициируют объективно непроходные, популистские идеи. Но таких в парламенте всё же намного меньше».