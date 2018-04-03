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Хантымансийцы положительно оценивают межконфессиональные отношения в городе
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Хантымансийцы положительно оценивают межконфессиональные отношения в городе 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В ходе заседания Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма, которое прошло в администрации города, были озвучены результаты социологических исследований. В 2017 году 77,3% жителей окружной столицы оценивают ситуацию в сфере межконфессиональных отношений как положительную (2016 год — 72,9%). 88,2% горожан в течение последнего года не ощущали по отношению к себе недоверия, неприязни, нарушения прав или ограничения возможностей по признаку национальности, 84,4% опрошенных респондентов сами не ощущали неприязнь или недоверие к представителям других этносов.
«Жители Ханты-Мансийска демонстрируют высокий уровень толерантности в отношении различных религий и национальностей, не испытывая дискриминации в повседневной жизни по этническому признаку. Эти говорит не только об умении представителей различных наций находить взаимопонимание, но и об объединении, консолидации городского сообщества в решении общих задач, — считает Глава столицы Югры Максим Ряшин. — Сегодня каких-либо предпосылок для проявления экстремизма, возникновения конфликтов, ухудшения ситуации в этноконфессиональной сфере на территории города не наблюдается. Уверен, общими усилиями так будет и в будущем».
Напомним, для достижения таких показателей в 2017 году в рамках плана мероприятий по профилактике экстремизма в Ханты-Мансийске проведено 56 мероприятий, участие в которых приняло более 22 тысяч человек.
В общеобразовательных организациях города реализуются 28 программ и методик, включающих специальные разделы: «Радуга толерантности», «Гражданин 21 века», «Единение» и др.
В целях формирования у подростков и молодежи культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, навыков бесконфликтного общения, в рамках внеурочной деятельности реализуются курсы «Социокультурные истоки», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Основы религиозных культур и светской этики». На занятиях рассматриваются духовные традиции мировых религиозных культур и светской этики.
На системной основе в окружном центре проводятся мероприятия, направленные на профилактику экстремизма — уроки мира, фестивали, конкурсы, выставки, викторины, встречи с представителями национальных объединений и религиозных конфессий, лекционные занятия, кинопоказы.
Весомый вклад в сохранение межнациональной стабильности в городе вносят национально-культурные объединения и общественные организации, реализуя в Ханты-Мансийске социально-значимые общественные проекты. Примером такой работы является проект «Культурно-образовательный и интеграционный центр „Школа мигрантов“. Эта инициатива реализуется Лингвистическим центром „Новый взгляд“, при поддержке Администрации города и Совета по делам национально-культурных объединений и религиозных организаций. В 2017 году хантымансийский проект „Школа мигранта“, стал победителем Конкурса грантов Президента Российской Федерации.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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