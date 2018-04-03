Российские и французские фехтовальщицы проведут поединок в рамках Петербургского международного экономического форума

Министр спорта Павел Колобков заявил, что в рамках Петербургского международного экономического форума состоится поединок между сборными России и Франции по фехтованию на саблях. «Соревнования по фехтованию впервые включены в спортивную программу Петербургского международного экономического форума. Это будет уникальный по своему исполнению и по своей красоте турнир среди женских сборных России и Франции. Спортсмены этих двух стран всегда славились высокими результатами в фехтовании, а сам вид спорта является одним из старейших, даже историческим», — сказал Колобков.

Товарищеский матч из девяти боев состоится 25 мая в Мраморном зале — главном выставочном зале Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге

Ответная встреча саблисток России и Франции планируется в Париже в ноябре этого года в рамках конгресса Международной федерации фехтования (FIE).

Ранее министр спорта России Павел Колобков принял участие в съёмках спортивной драмы о фехтовании под рабочим названием «На острие».