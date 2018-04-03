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Строительство храма в самом северном поселке Эвенкии начнется летом 2019 года
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Строительство храма в самом северном поселке Эвенкии начнется летом 2019 года 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Строительство православной церкви в поселке Ессей, самом северном населенном пункте Эвенкии, начнется летом 2019 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Эвенкийского муниципального района Красноярского края со ссылкой на главу территории Евгения Васильева.
"Само строение и его составляющие будут изготовлены в Красноярске, а затем перевезены оттуда в Ессей по зимнику в следующем сезоне (расстояние около 1,5 тыс. км по прямой — прим. ТАСС). Летом 2019 года должны быть произведены все работы по возведению церкви в поселке. Думаю, к началу 2020 года можно будет планировать освящение нового храма", — процитировали в пресс-службе слова Васильева.
Как уточнили ТАСС в администрации района, жители Ессея с 2002 года ставили вопрос о необходимости строительства церкви. Создание проекта храма и изготовление деревянного сруба в Красноярске берет на себя инвестор.
Подготовкой организационных документов, решением вопроса отведения земли под участок строительства церкви, открытием счета для сбора средств на церковь займется специально созданный попечительский совет.
Ессей — самый северный поселок Эвенкии. Население — более 600 человек, в основном якуты. В прошлом поселок называли «колыбелью православия» среди коренных малочисленных народов Севера. Именно там еще в конце XIX века местные жители первыми среди северян приняли христианскую веру. Здесь существовала одна из первых церквей на севере, которая перестала функционировать с приходом советской власти.
В феврале 2017 года в Ессее прошло массовое крещение. Тогда православие приняли сразу 120 человек.
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